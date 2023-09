Oefenterrein voor autorijexamen in Kortenaken vernieuwd

Wie binnenkort zijn rijexamen moet afleggen, kan voortaan opnieuw terecht op de parking aan de Molenbergstraat om te oefenen. De technische dienst van de gemeente zorgde voor een opfrissing van het terrein. Zo werden de hekken vervangen en opnieuw met zachte mousse uitgerust. Daarnaast vinden leerling-bestuurders op de instructieborden uitleg in tekst en beeld over de verschillende manoeuvres.



Het oefenterrein is belangrijk, zegt schepen van Jeugd Griet Vandewijngaerden (Vooruit): "In 2022 leverden we 144 voorlopige rijbewijzen af. Dit jaar zijn dat al 65 voorlopige rijbewijzen en er zijn 91 achttienjarigen. Alle leerling-bestuurders kunnen op deze rustige plek op een veilige manier oefenen."

De gebruikers zijn alvast enthousiast. "Het is goed dat deze plek bestaat, want er zijn niet veel plaatsen waar je de kans krijgt om te oefenen zonder dat je in contact komt met andere bestuurders", zegt Fabio Van Geel.