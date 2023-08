Mijlpaal? Oekraïense leger verovert dorp Robotyne en nadert strategisch belangrijke spoorlijn

Zo ver zijn we vooralsnog niet, maar de Oekraïense aanpak lijkt wel voor het eerst vruchten af te werpen. Toch betekent dat niet dat iedereen zich kan vinden in het strijdplan. Amerikaanse overheidsmedewerkers hebben - anoniem - hun ongenoegen geuit over het aanvalsplan. Zij willen dat het Oekraïense leger focust op één plaats aan het front, in het zuiden, om de landbrug te doorbreken. Nu zijn er op verschillende plaatsen aan het front gecoördineerde aanvallen van het Oekraïense leger.

Maar generaal Oleksandr Syrsky, de bevelhebber van de Oekraïense landmacht, kan zich niet vinden in de Amerikaanse kritiek. Hij waarschuwde dat Rusland de troepen in het noordoosten aan het hergroeperen is. Als hij daar soldaten zou weghalen, dreigt een Russische doorbraak. Voorlopig houdt hij dus vast aan de huidige strategie.