Ophef in Libië over ontmoeting met Israëlische minister: Libische minister ontslagen, protest op straat

Najla al-Mangoush, de minister van Buitenlandse Zaken in Tripoli, had vorige week in de Italiaanse hoofdstad Rome een ontmoeting met haar Israëlische ambtsgenoot Eli Cohen.

Het was Cohen zelf die dat gisteren aan het licht bracht. Hij had het over een "historische ontmoeting" en een "eerste stap" in het uitbouwen van relaties met Libië.