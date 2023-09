Opnieuw 1.200 bezwaarschriften tegen "Vredesmolens" tussen Ieper en Vlamertinge

Eind vorig jaar trok Luminus haar aanvraag in om vier windmolens te plaatsen op de Noorderring, tussen Ieper en Vlamertinge. Tegen de plannen was er heel wat protest: zo'n 1.200 mensen hadden bezwaar ingediend en ook het stadsbestuur gaf negatief advies. De belangrijkste bezwaren waren dat de molens te dicht bij een aantal woonbuurten zouden komen en bij een toekomstig scholencomplex. Mensen waren bang dat er geluidshinder zou zijn en dat hun huizen in waarde zouden dalen door de molens.

Maar kort nadat het bedrijf haar aanvraag introk, diende ze alweer een nieuwe in, voor drie molens deze keer. "Ze hebben inderdaad één molen laten vallen", zegt Marc Poissonnier van het Lokale Buurtplatform, "De molen die het verst stond en het minst voor hinder zou zorgen. Maar in het nieuwe voorstel zijn de molens nog een stuk hoger: 230 meter in plaats van 200. En voor de rest is er amper iets veranderd aan het dossier. De windmolens staan nog altijd ingepland op dezelfde plek, even ver van de huizen, even ver van de school. We vinden het eerlijk gezegd wat arrogant van Luminus om met zo'n voorstel te komen en hebben dan ook iedereen opgeroepen om opnieuw bezwaar in te dienen."



Het Lokale Buurtplatform laat nog weten dat het niet tegen windenergie op zich is, integendeel. Maar het stelt voor om de molens elders in te planten, verder weg van de huizen, op industrieterreinen bijvoorbeeld of in havengebieden.