Docent aan Erasmushogeschool in Brussel ontwikkelt tool om betrouwbaarheid treinen in te schatten

"In de eerste plaats wil ik met de tool minder stress bezorgen aan de reizigers", zegt Heyman. "Op basis van officiële data uit het verleden maakt Pendelpret een berekening die per trein aangeeft hoe groot de kans is dat die specifieke trein op tijd zal aankomen. Zo kunnen reizigers op voorhand bepalen op welke trein ze het best mikken."