Restauratie kerk in Gents Klein Begijnhof houdt rekening met gierzwaluwen: "Via extra gaten kunnen ze aan hun nest"

Vanaf volgende week krijgen de gevel, de toren en het dak van de Onze-Lieve-Vrouw-Presentatiekerk in het Klein Begijnhof een opfrisbeurt. Dat is nodig, want er vallen brokstukken van de gevels en ook het dak is in slechte staat. Volgende week beginnen de voorbereidende werken, eind september start de restauratie van het schip, de toren en de voorgevel. Volgend jaar, in 2024, worden de zijbeuken aangepakt, het einde van de werken is voorzien in de zomer van 2025.

Dat de werken net na de zomer beginnen, is geen toeval. "Minstens vijf paren gierzwaluwen hebben hun nest in het gebouw", legt Willem De Poorter van Natuurpunt uit. Gierzwaluwen zijn beschermde vogels. Ze keren elk jaar naar hetzelfde nest terug om te broeden. "Van half april tot half augustus komen ze hier broeden. Ze staan erom bekend dat ze hun nesten in spleten en holen van oude gebouwen maken en dat is hier dus ook het geval."