Nieuwe Franse Onderwijsminister verbiedt abaja op openbare scholen: vanwaar komt die beslissing plots?

Na het hoofddoekendebat is Frankrijk vandaag in de ban van het "abajadebat". Een abaja is een traditioneel gewaad dat vooral gedragen wordt door moslimvrouwen en is vanaf dit schooljaar verboden op openbare scholen in Frankrijk. Dat heeft de kersverse minister van Onderwijs Gabriel Attal beslist. De scheiding tussen kerk en staat in Frankrijk kent een lange geschiedenis, maar volgens Frankrijkkenner Frederik Dhondt (VUB) moeten we deze beslissing vooral politiek goed kaderen.