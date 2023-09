Sluikstorten wordt een probleem in Aalst, "het is een plaag die moet gestopt worden"

In de Sint-Elisabethwijk zijn buurtbewoners verontwaardigd over het sluistort dat er is aangetroffen: een frigo, vuilniszakken, houtafval en zetels. Een bewoner zette de foto's ervan op sociale media, wat veel verontwaardigde reacties uitlokte.



Schepen Jean-Jacques De Gucht reageerde verbolgen. Het is een probleem dat ook op andere plaatsen in de stad voorkomt, weet hij. "Op locaties waar meer bebouwing is, gaat het om kleinere storten maar in de deelgemeenten gebeurt het zelfs dat mensen naar een landbouwgebied rijden om daar een hele uitzet te dumpen."