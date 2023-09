Supportersfederatie voetbalclub OHL publiceert opnieuw open brief na nieuwe nederlaag

"Er zijn al wel een aantal goeie initiatieven genomen", staat nog in de open brief. "Zo is de communicatie opener geworden en is er maandelijks gestructureerd overleg met de supportersfederatie. Er is ook geïnvesteerd in infrastructuur en structuur, maar helaas volgt het sportieve resultaat niet. Momenteel zijn deze initiatieven onvoldoende om de groeiende en terechte bezorgdheid en het grote ongenoegen dat bij de supporters leeft, te drukken. Daarom vragen we als bestuur van de supportersfederatie dringend een onderhoud met het OHL-bestuur", lezen we nog in de open brief.