Federaal proces tegen Donald Trump over presidentsverkiezingen en bestorming Capitool start begin maart 2024 

Het federale proces over de verkiezingen mag niet verward worden met een soortgelijk proces in de staat Georgia. Ook dat gaat over de poging tot beïnvloeding van de verkiezingen, maar is geen federaal proces. Die zaak gaat onder meer over het bewuste telefoongesprek met een verkiezingsambtenaar van de staat Georgia waarin Trump de man vroeg om "11.000 stemmen te vinden", zodat hij alsnog de staat zou kunnen binnenrijven.

In die zaak werd Trump begin augustus aangeklaagd. Vorige week vrijdag meldde hij zich in een gevangenis in Atlanta, de hoofdstad van Georgia. Daar liet hij een nu al historische mugshot nemen. In die zaak is nog geen echte startdatum voor het proces bekendgemaakt. Vandaag werd wel bekendgemaakt dat de aanklacht op 6 september zal worden voorgelezen. De echte start van het proces zal wellicht ook pas voor begin of midden volgend jaar zijn.