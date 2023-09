Turnclub uit Haaltert betaalde subsidie van gemeente terug

Turnclub Sint-Paulus uit Haaltert kreeg vorig jaar van de gemeente 1.300 euro subsidie voor een evenement tijdens de Ronde van Vlaanderen vorig jaar. De club heeft aan dat evenement meegewerkt, zegt Sabrina De Weghe, maar toch besliste de turnclub om het geld terug te storten aan de gemeente.

De reden is dat er veel commotie is rond die subsidie na een rapport van Audit Vlaanderen. Audit Vlaanderen heeft onlangs een onderzoek afgerond naar mogelijke belangenvermenging en subsidiefraude door burgemeester Veerle Baeyens (N-VA). Daarin komt de subsidie voor het evenement tijdens de Ronde van Vlaanderen vorig jaar ter sprake.

De turnclub wil met de zaak niets te maken hebben. "We hebben in de media de vernomen welke heisa erover is en omdat we niet willen dat onze turnclub daaronder lijdt, hebben we het geld terugbetaald. Het is niet leuk als je voor 100 procent je energie in een vereniging steekt, dat je dan in zo'n slecht daglicht komt te staan. Daarom is het geld terugbetaald. Ik hoop dat we er nu niets meer van horen."