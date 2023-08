"Wereldprimeur" bij ZOO Antwerpen: Okapi krijgt voor het eerst knieoperatie

De operatie zelf is goed verlopen. "De hele ingreep is niet iets dat je zomaar elke dag doet. We hebben er dagen en weken naartoe gewerkt om dat op een rustige en serene manier voor Xambo uit te voeren", zegt Spruyt. "We hebben alles tot een goed einde kunnen brengen en een uurtje nadien stond hij al terug in zijn stal."

"Het is de allereerste keer ooit dat deze aandoening bij okapi's is voorgekomen en daarbij ook de allereerste keer ooit dat de operatie is uitgevoerd. We moeten dus nog een beetje een slag om de arm houden voor het uiteindelijke resultaat, maar op dit moment maakt Xambo het goed", zegt Spruyt. "Bij paarden en runderen wordt deze operatietechniek wel vaak uitgevoerd en daar zien we dat het resultaat na 60 dagen optimaal is. Het is nu twee weken geleden, dus we moeten het genezingsproces nog even afwachten. Voor de revalidatie zelf is het wel belangrijk dat hij blijft bewegen. Hoe meer beweging, hoe beter."