Van uitstel komt afstel: dan toch geen groot urban festival aan Gentse Blaarmeersen

Er komt dan toch geen groot nieuw festival rond hiphop, street art en urban sports in de Blaarmeersen in Gent. De organisatie krijgt ook na overleg geen subsidies van de stad, eerder werd het festival in april al uitgesteld. Er komt nu een light editie verspreid over drie dagen en op verschillende locaties. "We voldoen nog altijd niet aan de subsidieregels, dat is een echte domper. Urban sports zijn enorm populair in Gent", klinkt het bij de organisatie.