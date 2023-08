Vleermuizen die vastzaten achter raam op Vrijdagmarkt in Gent, bijna allemaal gestorven

Omdat het niet de eerste keer is dat er vleermuizen verdwalen in het historische gebouw van Solidaris op de Vrijdagmarkt in Gent, gaat Natuurpunt nu bekijken welke maatregelen nodig zijn om de vleermuizen te helpen. "We gaan deze week nog gaan kijken wat we kunnen doen", vertelt Dekeukeleire. "We gaan kijken waar de dieren het gebouw binnen komen, en op welke plekken ze klem kunnen komen te zitten. Met andere woorden: we gaan openingen zoeken die we dan kunnen dichten. Daarnaast gaan we eventueel ook alternatieve verblijfplaatsen voor de vleermuizen voorzien. Denk bijvoorbeeld aan vleermuizenkastjes. Dat zijn nestkastjes voor vleermuizen."

Maar niet alle vleermuizen zijn er wild van. "Vleermuizen zijn nogal kieskeurig", zegt Dekeukeleire. "Dus als je ergens een kastje ophangt, is het nog niet zeker dat vleermuizen erin zullen gaan. Het is dus heel belangrijk om te kijken of het echt wel zin heeft om in het gebouw vleermuiskastjes te voor zien."