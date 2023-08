Volledige huisraad van appartement gedumpt aan Stuivenbergplein in Antwerpen

Een sluikstorter heeft gisteren de volledige huisraad van een appartement achtergelaten op het voetpad aan het Stuivenbergplein in Antwerpen. "Sluikstorten is een veelvoorkomend probleem in deze wijk, maar dit was toch wel uitzonderlijk", vertelt Willem Migom van de lokale politie van Antwerpen. "Het ging over enkele vierkante meters aan sluikstort, waaronder zelfs een oventje."