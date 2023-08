Nog uitdagers voor Ongena? Voorzittersverkiezingen Open VLD eind september

Na het plotse vertrek van Egbert Lachaert eind juni, duidde Alexander De Croo Vlaams Parlementslid Tom Ongena aan als waarnemend voorzitter.

Binnen de liberale partij was er onenigheid over de vraag of er voorzittersverkiezingen moesten komen. Aan de ene kant pleiten sommigen voor rust en stabiliteit, interne verkiezingen zouden dat in de weg staan. Een ander deel van de partij vindt zulke verkiezingen essentieel voor een democratische partij en eist dat Ongena, of een mogelijke tegenkandidaat, door leden verkozen wordt.