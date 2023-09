Vrouw slachtoffer van verkeersagressie in Sint-Truiden

Zondagmiddag werd een 50-jarige vrouw uit Bevingen slachtoffer van verkeersagressie in Sint-Truiden. Ze wou doorrijden in de Stapelstraat, waar enkele mannen op het midden van de weg stonden. Toeteren hielp niet en daarom besloot de vrouw op een beleefde manier te vragen om aan de kant te gaan. Het antwoord werd een slag op de neus en een knie in het gezicht. De vrouw houdt er een gebroken neus en een hersenschudding aan over.