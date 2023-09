Wagen uitgebrand in natuurdomein Palingbeek Ieper: vermoedelijk aangestoken door iemand uit criminele milieu

In het natuurdomein De Palingbeek in Ieper is een wagen uitgebrand. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken door iemand uit het criminele milieu. Het was een Franse wagen en hij stond niet op de parking van het natuurdomein, maar wel weggestoken op een wandelpad.

Het natuurgebied is ook wel bekend omdat daar een kunstwerk van Koen Vanmechelen ligt. Het werk bestaat uit 200.000 terracotta beeldjes, als symbool voor alle slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog in ons land. En in het midden van de beeldjes staat een groot ei, een symbool voor levenskracht.

"Er blijft niets meer over van de wagen: de banden zijn er afgebrand en het glas is er uit", reageert een buurtbewoonster. "Die auto in het natuurgebied is een surreëel beeld. Het is heel vreemd dat er hier op deze rustige plek een auto wordt achtergelaten."