Vrouw uit Oosterzele krijgt tijdens wandeling twintig steken in haar hoofd van Europese hoornaars

Twee wandelclubs uit Oosterzele in Zingem waren er zondag op uit getrokken richting Lier, om deel te nemen aan de Zimmertocht. Plots werden de wandelaars aangevallen door een zwerm Europese hoornaars. Dat gebeurde op het wandelpad tussen de Nazarethdreef en het Netekanaal. "De groep die de 24 kilometer stapte, werd aangevallen door een zwerm. Wij waren met 49 leden ter plaatse. Twaalf van hen zijn aangevallen en kregen meerdere steken. Twee leden moesten opgenomen worden in het ziekenhuis", vertelt Erik Lieven, de voorzitter van WSV Land van Rhode. "Een vrouw uit onze club, lag ook even aan het infuus, nadat ze een twintigtal steken in haar hoofd heeft gekregen. Ze is ondertussen weer thuis en moet uitrusten. Het was op het moment van de aanval een komen en gaan van ambulances en het was voor iedereen van ons een dramatische ervaring. We hopen dit nooit nog te moeten meemaken."