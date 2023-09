Kan water van Put van Rauw in Mol op termijn drinkwater worden? Drinkwaterbedrijf Pidpa gaat dat een jaar lang onderzoeken

De Put van Rauw in Mol is één van de grootste meren in Vlaanderen en ontstond door zandontginning. Pidpa onderzoekt nu of het water kan worden gebruikt voor de drinkwaterproductie. "Er zijn al een aantal kwaliteitsanalyses gebeurd en die zijn positief", vertelt Alain T'Syen van Pidpa. "Onze volgende stap is het plaatsen van een waterzuiveringscontainer waarin we een jaar lang de nodige testen doen om te kijken in welke mate we het water kunnen opzuiveren tot drinkwater."