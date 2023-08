Wisselvallige laatste vakantieweek, krijgen we een droge eerste schooldag?

Dinsdag kan er hier en daar een bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. In de namiddag wordt het overwegend zonnig aan zee. De maxima liggen tussen 15 en 20 graden. Woensdag trekt een reeks buien van west naar oost over ons land. 's Ochtends vallen er buien in de kuststreek, later wordt het er droog met zonnige perioden. In de namiddag trekken de buien landinwaarts, en kunnen ze gepaard gaan met een donderslag.