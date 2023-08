Polen, Letland en Litouwen willen grens met Wit-Rusland volledig sluiten in geval van "ernstig incident" met Wagner-huurlingen

Polen, Letland en Litouwen - alle drie lid van de Europese Unie en de NAVO - maken zich al geruime tijd zorgen over hun grens met Wit-Rusland. Met name nadat de voorbije maanden honderden of misschien wel duizenden leden van het Wagner-huurlingenleger op uitnodiging van president Loekasjenko in Wit-Rusland zijn neergestreken, na de mislukte opstand van Wagner-leider Jevgeni Prigozjin eind juni.

Tijdens een persconferentie in de Poolse hoofdstad Warschau kondigden de ministers van Binnenlandse Zaken van de drie landen aan dat ze hun grenzen met Wit-Rusland volledig zullen sluiten als er zich een "ernstig incident" zou voordoen waarbij Wagner-leden betrokken zouden zijn. Na de mislukte opstand in juni rezen er meteen veel vragen over de toekomst van de vele Wagner-strijders en hun aanwezigheid in Wit-Rusland. Na de dood van Wagner-leiders Prigozjin en Oetkin is dat nog meer het geval.