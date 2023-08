Zoektocht naar monster van Loch Ness eindigt (voorlopig) zonder echte bewijzen

Al sinds jaar en dag leeft de legende dat er in het meer van Loch Ness een prehistorisch zeemonster leeft. De eerste vermelding dateert al van in de zesde eeuw na Christus, in de biografie van een Ierse monnik. De "moderne" legende begon in 1933, toen de manager van een hotel gewag maakte van een walvisachtig dier in het meer.

Sindsdien zijn er al meer dan 1.000 waarnemingen geweest. Hoe het schepsel er volgens die meldingen uitziet, dat loopt nogal uiteen. De afbeeldingen die het bestaan ervan zouden moeten aantonen, zijn vooral vaag en onduidelijk. De meest beroemde foto bleek achteraf zelfs getrukeerd.

Hoe dan ook, "Nessie" is in de loop der jaren een soort cultureel (en commercieel) erfgoed geworden in Schotland en daarbuiten. In de loop der jaren zijn tientallen expedities opgezet om Nessie, of sporen ervan, te kunnen terugvinden, zowel door burgers als door de wetenschap. Maar tot op heden is nog nooit enig wetenschappelijk bewijs gevonden voor het bestaan van het schepsel. Er zijn wel allerlei theorieën geopperd die de waarnemingen zouden kunnen verklaren.