UHasselt stoomt 5 Limburgse wandelaars klaar voor eerste Kennedymars van 80 kilometer in het Maasland

Om zich optimaal voor te bereiden op de wandeling volgden de deelnemers een individueel trainingsprogramma opgesteld door de UHasselt. "Een uitgebreide screening heeft bepaald welke slaagkans we hebben om het traject tot een goed einde te kunnen brengen. Op basis daarvan kregen we een persoonlijk trainingsschema", zegt Koen Mertens. "Het was een zeer pittig programma met 3 à 4 trainingen per week. De trainingen waren vooral gericht op het trainen in een hogere hartslagzone om verzuring in de benen te verminderen, maar ook hoogtemeters en lange afstanden vormden een belangrijk onderdeel van de training."

Tot slot schatten de deelnemers hun slaagkansen in. "Het is een enorme uitdaging", klinkt het. "We zullen onszelf ongetwijfeld meerdere keren tegenkomen tijdens de wandeling, maar als we het halen zullen we wel heel trots zijn. Zonder onverwachte tegenslagen zou de 80 kilometer haalbaar moeten zijn".