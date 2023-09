Alcoholverbod binnenstad Sint-Truiden verlengd tot oktober

Het alcoholverbod dat sinds afgelopen woensdag van kracht ging in de Sint-Truidense binnenstad, is verlengd tot 31 oktober. Dat werd gisteren beslist op de gemeenteraad. “Het is belangrijk om aan te geven dat we een duidelijk signaal willen geven”, zegt burgemeester Ingrid Kempeneers (CD&V). “Er moet iets gebeuren in de buurt van het station, op het park en op de veste.” De maatregel blijft er nog tot 31 oktober, na een evaluatie komt er al dan niet nog een verlenging.