Autopsie bevestigt: overlijden 20-jarige chiroleidster in Bonheiden was tragisch ongeval

De chiroleidster werd zondagochtend aangetroffen in een gracht naast de Oude Baan in Bonheiden, op een paar kilometer van haar woning. Ze lag naast haar fiets en er was meteen een vermoeden dat het om een ongeval ging. "Er waren geen getuigen dus om zekerheid te hebben, is er een onderzoek geopend en is er een autopsie uitgevoerd", zegt Aerts. "Zo kon bijvoorbeeld uitgesloten worden dat er nog een andere partij betrokken was bij het ongeval."