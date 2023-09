Ludieke koers Belcanto Classic in Westouter: "De mooiste benen, grappigste outfit en grootste pechvogel krijgen een prijs, de winnaar krijgt niets"

Geestelijke gezondheidsorganisatie Te Gek!? is vaste partner van het wielerevenement. "Dit moet aandacht krijgen", verklaarde Clara Cleymans, die met broer Jelle aan de start stond. "Koers is de beste metafoor voor het leven, waarin we allemaal wel eens vallen", aldus Jelle. "Het is kwestie van terug op te staan en verder te gaan. Psychologische problemen moeten we zoveel mogelijk bespreekbaar maken."

Heuvellands burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen) en schepen Bart Vanacker (Gemeentebelangen) verkleedden zich in frigoboxtoeristen. "We waren op weg naar Knokke, maar zijn hier gestrand: ooit kwam de zee tot aan onze heuvels en door de klimaatverandering bereiden we ons voor om een exclusieve badstad te worden", klinkt het. "Dit event is een beetje koers, kermis én carnaval. 't Is machtig."