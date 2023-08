Belgische wetenschappers sturen 3D-geprint miniatuurhart uit menselijke cellen naar de ruimte om veroudering te bestuderen

In het Gentse bedrijf BIO INX is een kunstmatig miniatuurhart voorgesteld dat binnen twee jaar met het internationaal ruimtestation ISS zal meereizen. Het is gemaakt met een speciale 3D-printer op basis van bio-inkt met onder meer menselijke stamcellen. Het hart zit op een chip en is piepklein, amper een halve vierkante millimeter groot. Het is de bedoeling in de ruimte veroudering te onderzoeken om zo gezondheidsproblemen te kunnen voorspellen én behandelingen ook uit te testen, nog voor de patiënten er last van hebben."In de ruimte veroudert een hart tot 20 keer sneller dan op aarde. Dat komt door factoren als stress, microzwaartekracht en straling", zegt Hilde Stenuit van Space Applications Services. Het is een tweede partner in AstroCardia, het consortium van vijf bedrijven en onderzoekscentra die achter het project zitten. "De ruimte is daarom dé perfecte plek om doorgedreven onderzoek te doen."