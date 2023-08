Financieel directeur van Sint-Truiden ontslagen door gemeenteraad na onderzoek door tuchtcommissie

"Als gemeenteraadsleden zich voortdurend moeten afvragen of er geen verborgen ongeregeldheden zijn, dan is het onmogelijk nog langer vertrouwen te hebben in de werking van de door hun aangestelde financieel directeur. Deze functie behandelt publieke gelden en is zo cruciaal in een gemeente dat het geloof in de correctheid en onkreukbaarheid van de uitoefening ervan, evident en onwankelbaar moet zijn. Deze voorwaarde is niet meer vervuld", klinkt het.