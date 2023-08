Drie nieuwe trajectcontroles in Rotselaar: "Merken dat aanpak loont"

Op 1 juni werden al twee nieuwe trajectcontroles in gebruik genomen: in de Hogeweg/Varentstraat in Werchter en op de Steenweg op Nieuwrode in Wezemaal. "Tot nu toe werden aan beide trajectcontroles slechts 166 snelheidsovertredingen vastgesteld", vertelt Goris. "Daarmee doen we het aanzienlijk beter dan gemeentes in de buurt en het bewijst dat onze aanpak loont. Door de controles proactief zo breed mogelijk aan te kondigen, sensibiliseren we de autobestuurders actief om zich aan de snelheidslimiet te houden. Dat komt de verkeersveiligheid rechtstreeks ten goede."