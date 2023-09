Delhaize installeert nieuw distributiecentrum voor thuisleveringen in Vorst

Momenteel beschikt de supermarktketen al over een groot e-commercedistributiecentrum in het Antwerpse Puurs. Daarnaast heeft de supermarktketen drie regionale distributiecentra, in Gent, Drogenbos en Luik, voor thuisleveringen en afhaalbestellingen in de Collect-punten.

Omdat het succes van thuisleveringen en afhaalbestellingen - die tijdens de coronapandemie fors aan populariteit wonnen - blijft toenemen, dreigt Delhaize op zijn limieten te botsen. Daarom komt er nu dus een nieuwe hub bij in Vorst, waardoor de groep meer tijdslots kan aanbieden.

"De twee centra in Puurs en Vorst zullen in staat zijn om het hele land te bedienen", zegt Chloë Thoelen, bij Delhaize verantwoordelijk voor e-commerce. De retailer maakt zich sterk dat hij zijn thuisleveringsdiensten in 97 procent van België kan aanbieden en daardoor marktleider is.