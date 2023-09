Dendermondse stadsdiensten leggen laatste hand aan wagens voor reuzenommegang Katuit

Medewerkers van verschillende stadsdiensten van Dendermonde werken samen aan de praalwagens voor de stoet. Lassers, schrijnwerkers, naaisters, schilders, mecaniciens, medewerkers van de groendienst, ze leggen dezer dagen de laatste hand aan hun wagens.

Het thema van Katuit is dit jaar kermis. De stad belooft spektakel. Een wagen zal alvast zes meter hoog zijn met een luchtballon erop. Er zal ook een wagen meerijden met de kerkklokken van de ontwijde kerk op het Keur. Voorts zullen er gouden koetsen te zien zijn, daar is al een testrit mee gemaakt. Er rijden twee traditionele wagens mee in de stoet, met vijf nieuwe wagens en een aantal herwerkte.

De drie reuzen Indiaan, Mars en Goliath zorgen voor de apotheose met een dans op de Grote Markt. Daarna kan Dendermonde feesten met vuurwerk en een fuif. Katuit vindt elk jaar plaats in het centrum van Dendermonde.