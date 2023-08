Twee jaar na de digisprong: blijft de boekenstapel even hoog nu elke leerling een laptop heeft? 

In het GO! Technisch Atheneum Halle zijn ze zes jaar geleden wel voor de radicaal digitale omslag gegaan. De leerlingen moesten hun eigen laptop financieren, in ruil was er geen boekenkost meer. Er is dan een sterk ICT-team nodig, vertelt directeur Maggy Vankeerberghen: "We moesten niet alleen in materiaal, maar ook in mensen en kennis investeren. Tijdens de middag organiseerden we korte bijscholingen. Ook oudere leerkrachten hebben zo relatief vlot de digitale omslag gemaakt. Slechts twee leerkrachten zijn afgehaakt, zij kregen een andere functie binnen de school."

Vankeerberghen ziet heel wat voordelen in digitaal werken: “We zijn een technische school en willen mee zijn met technologische uitdagingen. Bovendien vinden we het belangrijk om persoonlijk te werken met leerlingen: digitaal kunnen we hen oefeningen op maat aanbieden.”