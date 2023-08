Dronken man ramt slagboom van ondergrondse parking in Mechelen en vlucht weg

Een dronken man van 57 uit Putte heeft in een ondergrondse parking in Mechelen een slagboom afgereden, daarna is hij zonder omkijken weggereden. Een getuige kon de nummerplaat van de auto noteren en de politie bellen. De bestuurder werd onderschept met meer dan 2 promille alcohol in zijn bloed. Zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingetrokken.