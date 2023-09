Drugs, wapens en cash geld in beslag genomen bij huiszoeking in Elsene

Inspecteurs van de lokale recherche merkten donderdag 24 augustus een verdachte man op in de Grenadierslaan in Elsene. “Ze besloten hem in de gaten te houden en zagen hoe hij in het voertuig van een tweede verdachte stapte”, meldt een woordvoerder van de Brusselse politie. "Toen de passagier in de Generaal Dossin de St. Georgeslaan uit het voertuig stapte, gingen de inspecteurs over tot een controle. Even verderop werd ook het voertuig tegengehouden, waarin duidelijk een drugsgeur hing.”