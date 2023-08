Eerste fietsbrug over de Dijle verbindt Bonheiden met Boortmeerbeek

In Rijmenam bij Bonheiden wordt de eerste fietsbrug over de Dijle geplaatst. Door de brug komt er een betere en rechtstreekse verbinding voor fietsers en wandelaars tussen Bonheiden en Boortmeerbeek. Over enkele dagen volgt de aanleg van een tweede brug over de Dijle die Keerbergen met Haacht verbindt. De twee bruggen zullen in het najaar gebruikt kunnen worden.