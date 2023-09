Motorcrosskamp voor kinderen van start in Gooik

Het initiatief gaat uit van vzw Sportigo, een grote speler in het Pajottenland in het aanbieden van sportieve vakantiekampen voor kinderen. Meestal gaat het om voetbal, volleybal of omnisportkampen, maar deze keer staat motorcross op de planning. Dat gebeurt in samenwerking met Motorsport Vlaanderen.

"Een goede vriend van mij werkt bij Motorsport Vlaanderen en die vertelde dat ze vijftien elektrische motortjes hebben voor kinderen", zegt coördinator bij Sportigo Dries Baert. "We hebben de koppen bij elkaar gestoken en voor we het wisten hadden we een concept voor een kamp. En dat is nu realiteit geworden."

De kinderen leren op een veilige manier rijden met een elektrische motor. "Ze beginnen van nul: starten, stoppen en bochten nemen", legt Baert uit. "Er zijn verschillende snelheden die we kunnen instellen: van 11 tot 70 km per uur. Al is dat laatste zeker niet voor dit kamp."

Om de veiligheid te garanderen is speciale kledij voorzien. "Er zijn ook trainers aanwezig die ervaring hebben. Zo is er een trainer uit het Verenigd Koninkrijk die 15 jaar prof is geweest", aldus nog Baert.