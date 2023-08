Eminem verbiedt rappende Republikeinse presidentskandidaat om zijn nummers nog te gebruiken

Het is niet de eerste keer dat artiesten verveeld zitten met politici die hun nummers voor bijeenkomsten gebruiken.

Eerder hekelden ook al Pharrel Williams, Rihanna, Aerosmith en Adele dat hun werk met regelmaat op rally's van Donald Trump te horen was. De Rolling Stones dreigden zelfs met een rechtszaak tegen de voormalige president als hij "Can't Always Get What You Want" zou blijven draaien op campagnemeetings.

In 2008 spraken de Foo Fighters zich dan weer uit over het gebruik van "My Hero" in de presidentsrace van Republikeins kandidaat John McCain.