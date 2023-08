Engelstalige middelbare school in Gent start schooljaar met 8 leerlingen: "Uniek in Oost- en West-Vlaanderen"

"We zijn enorm blij met de interesse die er is in het ISG voor middelbaar onderwijs", zegt directeur Maija Lusher. De school bestaat al ruim 10 jaar en biedt Engelstalig onderwijs aan. Tot vorig jaar enkel voor leerlingen van het basisonderwijs, vanaf dit jaar breidt het aanbod uit met een secundaire afdeling. "We zitten nu aan 8 inschrijvingen voor de schoolstart op 1 september. Het gaat om kinderen van mensen die uit het buitenland komen en hier werken. Er zijn mensen bij uit Oeganda, Polen en zelfs Oezbekistan." De helft van de scholieren kent ISG al, want liep er ook enkele jaren lager onderwijs. Voor anderen is het helemaal nieuw: een eerste schooldag in een nieuwe school én een nieuw land. "We starten met een eerste jaar en willen op termijn doorgroeien."