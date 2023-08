De Wever wil praten over grote rechtse coalitie: er worden ballonnetjes opgelaten met het oog op reacties bij andere partijen

In een interview geeft N-VA-voorzitter Bart De Wever aan dat hij de komende maanden gesprekken gaat voeren over een samengaan van zijn eigen partij met de rechterkant van Open VLD en CD&V. Het doel: een conservatieve volkspartij vormen die 40 procent van de stemmen haalt, en dus verhindert dat Vlaams Belang de grootste partij van Vlaanderen wordt. Hoe realistisch is dit eigenlijk? Of gaat het hier over luidop dromen en wishfull thinking van een partijvoorzitter?