400 extra fietsparkeerplaatsen op komst in Park and Rides rond Antwerpen

Voor de extra fietsparkeerplaatsen zijn er nieuwe luifels ontworpen. "Er is gekozen voor fietsluifels waar je doorheen kan kijken en er is ook goede verlichting zodat er 's nachts extra veiligheid en sociale controle is." De luifels werden eerst getest op de Park and Ride in Massenhoven. Komende maanden zullen die ook uitgebouwd worden op de andere Park and Rides in Zoersel, Wommelgem en Stabroek Kasteeldreef.