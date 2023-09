Gemeenschapsonderwijs opent op 1 september nieuwe GO! Einstein basisschool en internaat in Evergem

"Het pedagogisch project is een combinatie van het tradioneel onderwijs en het methode-onderwijs", legt Eva Van Buggenhout uit. "De klemtoon ligt op zelfstandig werk en grote differentiatie. Einstein staat voor creativiteit, onderzoekend leren en nieuwsgierigheid." Een concreet verschil van lesgeven met traditioneel onderwijs is dat er nog wel gesproken wordt van klassen, maar er kunnen twee klassen samen zitten in 1 grote ruimte, die de 'leerunit' genoemd wordt. "Daarin zitten maximaal 25 leerlingen van verschillende leeftijd, op die manier proberen we het familiale karakter van de school te bewaken. De ruimte is zodanig ingedeeld dat er plaats is voor instructie, maar ook voor zelfstandig werk en groepswerk."