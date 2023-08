Trein van Brussel naar Amsterdam in panne door technisch defect: 500 reizigers gestrand in Merksem

"Het gaat om de Beneluxtrein die van Brussel naar Amsterdam rijdt", zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. "De trein staat sinds 19.00 uur vanavond stil door een technisch probleem."

Aanvankelijk werd geprobeerd het probleem op te lossen en dat leek ook te lukken, maar er dook een bijkomend technisch probleem op. Daarom werd besloten om de reizigers alsnog te evacueren.

"Er is een andere trein onderweg en onze prioriteit is nu om alle reizigers zo snel mogelijk en op een veilige manier op de andere trein te helpen. We garanderen dat alle reizigers op hun eindbestemming zullen geraken."