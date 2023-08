Huurprijs energieverslindende woning mag vanaf oktober weer geïndexeerd worden

Huisbazen met woningen zonder energieprestatiecertificaat of met EPC-labels E of F kunnen de huurprijzen sinds 1 oktober 2022 niet meer indexeren. Wie een pand met label D verhuurt, kon de indexering maar voor de helft doorvoeren. Het Vlaams Parlement nam die maatregelen vorig jaar met spoed aan, om kwetsbare huurders te beschermen tegen de sterk gestegen prijzen, vooral voor energie.

De maatregel loopt af op 30 september en wordt niet verlengd, besliste de Vlaamse regering. De energiecrisis is immers over haar hoogtepunt heen, zegt Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA). De minister wil ook vermijden dat verhuurders hun pand niet langer verhuren. "De huurmarkt ervaart nu al veel druk en we hebben alle woningen nodig", klinkt het.