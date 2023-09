Biesen, Bivelen, Demershoven of toch Bilzen-Hoeselt? Inwoners kiezen naam van fusiestad

De vier mogelijke namen hebben allemaal een link met zowel Bilzen als Hoeselt. "De naam Bilzen-Hoeselt spreekt voor zich, dat is een erkenning van beide gemeenten", vertelt Werner Raskin (Open VLD), burgemeester van Hoeselt. "Bivelen is een plek die zowel in Hoeselt als in Bilzen ligt. Biesen is een afgeleide van Alden-Biesen, ook een plek die in beide gemeenten ligt. Demershoven komt van de rivier de Demer die door beide gemeenten stroomt."