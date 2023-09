Jeroen Vandromme (CD&V) volgt partijgenoot Joris Hindryckx op als burgemeester in Houthulst

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werd Vandromme eerste schepen in Houthulst. Toen al was afgesproken dat hij vanaf 1 september 2023 de fakkel zou overnemen van burgemeester Joris Hindryckx. Hindryckx, die ook directeur is van de hogeschool Vives, is vanaf nu eerste schepen en bevoegd voor financiën, gemeentelijke ontwikkeling, kerkfabrieken en jubilea.