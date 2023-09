Merel Ponsaers (21) werkt bij begrafenisondernemer in Hoboken en is "jobstudent van het jaar"

Merel Ponsaers (21) mag zich voortaan 'jobstudent van het jaar' noemen. De studente rechtspraktijk heeft een administratieve en praktische studentenjob bij een begrafenisonderneming in Hoboken. Ponsaers behaalde dit jaar haar diploma, maar zal haar studentenjob ook tijdens haar postgraduaat forensisch onderzoek verderzetten. "Het is een wereld waar je op school niet veel over te weten komt. Het is een erg nobele job, want je helpt mensen tijdens één van de moeilijkste periodes in hun leven", vertelt ze.