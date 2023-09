Kinderdagverblijf in Lommel definitief erkend, maar opvangnood in Noord-Limburg blijft groot

Ook in Hechtel-Eksel stonden eind vorig jaar 36 kinderen in de kou door het faillissement. "Deze kinderen vonden ondertussen allemaal opvang dankzij bestaande initiatieven of ze vonden zelf een oplossing", zegt schepen van Sociale Zaken in Hechtel-Eksel Nele Lijnen (Open VLD). "Een aantal kinderen kon na overleg met de scholen vroeger naar school gaan. Daarnaast vangt kinderdagverblijf Zonnetje in Eksel enkele kinderen op. Maar ook heel wat onthaalouders hebben extra plaatsen gecreëerd voor de kinderen: zo is er bijvoorbeeld iemand die op het punt stond op pensioen te gaan, maar nog een jaar extra aan de slag is gebleven om kindjes te kunnen opvangen. Een beperkt aantal kinderen wordt opgevangen door de grootouders en twee kinderen zijn opgevangen door de noodopvang in Pelt".

"Tenslotte is er ook een kinderdagverblijf uit Bocholt dat wil investeren in Hechtel-Eksel. Zij hebben hier een pand gekocht, waardoor er in januari een nieuw kinderdagverblijf opent dat nog eens plaats biedt aan 16 kinderen. Deze plaatsen zijn inkomensgerelateerd, waardoor het een duurzame oplossing vormt".