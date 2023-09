Allerlaatste schooljaar voor kleuterschool ’t Belhameltje in  Zammelen

De kleuterschool bestaat al meer dan een eeuw en tot in 1975 was er ook een lagere school. “De buurt is heel nauw betrokken met de school”, beseft de directeur. “Ze komen hier fietsen herstellen of na school op de kinderen passen. Dat is ook een bezigheid die wegvalt voor hen.” Het is een heel laagdrempelige school. “De ouders komen gewoon mee binnen. De ouders en grootouders kennen de juf ook.”