Kleuterschool vindt tijdelijk onderdak in voormalig woonzorgcentrum in Kapellen: "Kapel omgetoverd tot turnzaal"

Vanaf 1 september kunnen de kleuters van kleuterschool Zilverenhoek terecht in het vroegere woonzorgcentrum van Kapellen, tot de nieuwe gebouwen klaar zijn. "Er komt een heel groot bouwproject, een kleutertoren, in Zilverenhoek. Onze oude bouw wordt afgebroken en we konden voorlopig in een kerk terecht, maar tegen het woonzorgcentrum met de tuin en het bos konden we geen nee zeggen", vertelt directeur Marjan Putman.